Бен Симмонс – об объединении с Дюрэнтом и Ирвингом: «Это будет страшно»

Разыгрывающий в предвкушении того, что ждет его после громкого обмена из «Сиксерс» в «Нетс».

Симмонс уверен, что пятерка, в которую войдут , и он, будет доминировать на площадке.

«Я думаю, что это будет страшно. Вместе с этими парнями мы будем разными видами оружия на площадке. Учитывая темп, в котором мы хотим играть, это будет нереальный баскетбол.

Они должны быть рады, что я улыбаюсь, честно. У меня были трудные времена последние шесть месяцев. Я счастлив, что оказался в этой ситуации с этой командой. Люди будут говорить то, что хотят. Они говорили это последние шесть месяцев», – сказал Симмонс.

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