Илона Корстин: «На этом Матче звезд попробуем совместить баскетбол и стендап»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о новом формате Матча всех звезд.

«В этом году хотим сместить акценты, сделать формат Матча звезд более веселым и раскрепощенным, привлечь тем самым молодую аудиторию.

Мы видим, что стендап выступления становятся все более популярными в России. Поэтому нам захотелось попробовать это на баскетболе на «ВТБ Арене» – нашими ведущими станут известные комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков. Я надеюсь, что будет смешно, весело и зрителям понравится», – сказала Илона Корстин в эфире Comedy Radio.

Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»

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