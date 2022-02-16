Илона Корстин: «На этом Матче звезд попробуем совместить баскетбол и стендап»

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о новом формате всех звезд.

«В этом году хотим сместить акценты, сделать формат Матча звезд более веселым и раскрепощенным, привлечь тем самым молодую аудиторию.

Мы видим, что стендап выступления становятся все более популярными в России. Поэтому нам захотелось попробовать это на баскетболе на «ВТБ Арене» – нашими ведущими станут известные комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков. Я надеюсь, что будет смешно, весело и зрителям понравится», – сказала Илона Корстин в эфире Comedy Radio.

Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»