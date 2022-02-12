Камари Мерфи примет участие в данк-контесте на Матче звезд Лиги ВТБ

Форвард «Калева» Камари Мерфи примет участие в конкурсе данкеров на Матче звезд Единой лиги ВТБ 20 февраля на «ВТБ Арене».
Камари Мерфи сыграл в 7 матчах эстонской команды в этом сезоне, в среднем набирая 6,0 очка и 5,6 подбора за 21 минуту. Данки форварда 3 раза попадали в еженедельные хит-парады лучших моментов.
Конкуренцию форварду «Калева» контесте составят Марио Хезоня (УНИКС), Алекс Пойтресс («Зенит») и Даррал Уиллис («Енисей»).
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