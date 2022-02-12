Камари Мерфи примет участие в данк-контесте на Матче звезд Лиги ВТБ

Теги видео Калев Единая лига ВТБ Марио Хезоня Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Алекс Пойтресс Даррал Уиллис Камари Мерфи Баскетбол

Форвард «Калева» Камари Мерфи примет участие в конкурсе данкеров на Матче звезд Единой лиги ВТБ 20 февраля на «ВТБ Арене». 

Камари Мерфи сыграл в 7 матчах эстонской команды в этом сезоне, в среднем набирая 6,0 очка и 5,6 подбора за 21 минуту. Данки форварда 3 раза попадали в еженедельные хит-парады лучших моментов.

Конкуренцию форварду «Калева» контесте составят Марио Хезоня (УНИКС), Алекс Пойтресс («Зенит») и Даррал Уиллис («Енисей»).

«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные