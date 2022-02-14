Тренеры выбрали стартовые пятерки на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Стали известны стартовые пятерки команд, которые встретятся 20 февраля на площадке ВТБ-Арены в всех звезд лиги ВТБ-2022.

Матч пройдет в формате «Звезды России» против «Звезд Мира». Командой российских звезд будет руководить Зоран Лукич («Нижний Новгород»), главным тренером звезд остального мира стал Велимир Перасович (УНИКС).

Стартовые пятерки Матча всех звезд Лиги ВТБ-2022:

«Звезды России»: (ЦСКА), («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), (УНИКС), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).

«Звезды Мира»: Дэниэль Хэккетт (ЦСКА), Эррик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Марио Хезоня (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие