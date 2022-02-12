Даррал Уиллис заменит Джонатана Мотли на Матче всех звезд Лиги ВТБ и примет участие в конкурсе данков

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Форвард красноярского «Енисея» Даррал Уиллис заменит форварда краснодарского «Локомотива-Кубань» Джонатана Мотли в команде «Звезды Мира» на Матче всех звезд Лиги ВТБ.

Мотли продолжает восстанавливаться после травмы плеча и не сможет принять участие в матче.

Уиллис входит в десятку самых результативных игроков сезона (14,3 очка) и является лидером «Енисея» по подборам (5,9) и эффективности (16,6).

Форвард «Енисея» также станет участником конкурса данков.

«Хотел бы начать со слов благодарности моей команде, а также моим партнерам по клубу, благодаря которым мне удалось стать участником Матча Звезд и конкурса по броскам сверху. Надеюсь, я смогу заставить клуб и партнеров гордиться мной. Также хочется сказать спасибо Единой Лиге ВТБ за оказанное доверие», – сказал Уиллис.

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