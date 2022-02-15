Андре Драммонд: «Нэш сказал, чтобы мы просто сыграли в баскетбол»

Центровой «Нетс» рассказал о напутствии главного тренера перед матчем с «Кингз» (109:85), который стал для него и дебютным в составе бруклинской команды.

«Послание от тренера Нэша было простым. Он сказал, чтобы мы сыграли в баскетбол, а все остальное сложится. Всевозможные нюансы комбинаций и защитные схемы, обо всем этом мы будем думать позже, во время предстоящих тренировок. Но сегодня на повестке дня стояли просто старание и победа», – заявил Драммонд.

Карри вышел в стартовой пятерке, набрав 23 очка, 7 подборов и 5 передач за 32 минуты.

Драммонд также начал игру с первых минут, записав на свой счет 11 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.