Сет Карри набрал 23+7+5 в 1-м матче за «Нетс», команда прервала серию из 11 поражений

Защитник Сет Карри дебютировал за в матче с в понедельник.

Карри вышел в стартовой пятерке, набрав 23 очка (10 из 18 с игры), 7 подборов и 5 передач за 32 минуты.

That jumper is so smooth.



Seth Curry gets his first @BrooklynNets bucket! pic.twitter.com/7TmTkKY2b3 — NBA (@NBA) February 15, 2022

«Нетс» победили со счетом 109:85 и прервали серию из 11 поражений.

Центровой Андре Драммонд, который также стал игроком «Бруклина» в результате обмена с «Филадельфией», набрал 11 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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