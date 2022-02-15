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    Сет Карри набрал 23+7+5 в 1-м матче за «Нетс», команда прервала серию из 11 поражений

    Теги Бруклин Сакраменто НБА видео Андре Драммонд Сет Карри Баскетбол

    Защитник Сет Карри дебютировал за «Бруклин» в матче с «Сакраменто» в понедельник.

    Карри вышел в стартовой пятерке, набрав 23 очка (10 из 18 с игры), 7 подборов и 5 передач за 32 минуты.

    «Нетс» победили со счетом 109:85 и прервали серию из 11 поражений.

    Центровой Андре Драммонд, который также стал игроком «Бруклина» в результате обмена с «Филадельфией», набрал 11 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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