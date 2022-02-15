Сет Карри набрал 23+7+5 в 1-м матче за «Нетс», команда прервала серию из 11 поражений

Защитник Сет Карри дебютировал за «Бруклин» в матче с «Сакраменто» в понедельник.
Карри вышел в стартовой пятерке, набрав 23 очка (10 из 18 с игры), 7 подборов и 5 передач за 32 минуты.
That jumper is so smooth.— NBA (@NBA) February 15, 2022
Seth Curry gets his first @BrooklynNets bucket! pic.twitter.com/7TmTkKY2b3
«Нетс» победили со счетом 109:85 и прервали серию из 11 поражений.
Центровой Андре Драммонд, который также стал игроком «Бруклина» в результате обмена с «Филадельфией», набрал 11 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.
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Seth Curry & Andre Drummond show out in their @BrooklynNets debut!@sdotcurry: 23 PTS, 7 REB, 5 AST@AndreDrummond: 11 PTS, 9 REB, 4 AST pic.twitter.com/g4PHJtvxTe— NBA (@NBA) February 15, 2022