Андрей Кириленко: «Женская сборная заслужила быть на чемпионате мира»

Президент РФБ Андрей Кириленко подвел итоги квалификационного турнира ЧМ-2022 среди женских сборных.

Благодаря крупной победе над Пуэрто-Рико сборная России отобралась на чемпионат мира.

– Эта команда заслужила быть на Кубке мира. Молодая, со своими осечками и неудачными днями – но, несомненно, достойная поездки в Австралию. Очень рад, что мы не пропустим мировое первенство, и девушки получат дополнительный опыт соревнований топ-уровня. Здесь, в Санто-Доминго, сборная России провела два разных матча, но надо понимать, что и соперники были разного уровня. Бельгия – один из лидеров мирового баскетбола. Помимо ярко выраженного лидера – Эммы Мессеман, это очень обученная и сыгранная команда. Бельгийки и против сборной США выглядели достойно, проиграв всего 9 очков. Пуэрториканская сборная уровнем уступает, но это команда с сердцем, которая пласталась по паркету и не сдавалась. Были даже некоторые стычки. По желанию победить обе сборные были равны, но если говорить о баскетбольных умениях – этот результат по делу.

– Сборная Пуэрто-Рико даже выиграла вторую четверть с разницей «+2». В большом перерыве не было опасений за результат?

– После таких матчей, как накануне с Бельгией, всегда неизбежно волнение. Все-таки эта игра сильно выбивается из того спектра, который сборная России показывает последние два года. Но после большого перерыва девочки сами развеяли все сомнения – молодцы. По сравнению с предыдущей игрой – больше атак из-под кольца, много комбинаций, которые завершали спокойными бросками. Плюс попали все трехочковые.

– Как в целом оцените квалификацию в Доминикане?

– Нужно трезво оценивать значимость этого результата – мы ведь за ним сюда и ехали. Это хорошее, нужное достижение, но не выдающееся. Хорошо, что мы отобрались на Кубок мира впервые за 12 лет, и для нашей молодой команды очень важно быть среди сильнейших сборных планеты. Но больше я рад, что эта квалификация в принципе состоялась. Изначально мы должны были ехать в Вашингтон, но по понятным причинам этого не случилось. Мы благодарны и ФИБА, и бельгийской, и пуэрториканской федерациям за то, что сделали этот перенос игр в Доминиканскую Республику возможным. И сохранили для нас шанс именно на баскетбольной площадке доказать, что мы достойны быть в числе 12 лучших национальных команд мира.

Что нужно знать о квалификации сборной России в Доминикане. Последний шаг к выходу на чемпионат мира