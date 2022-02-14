Андрей Кириленко: «Матч с Бельгией нужно оставить в прошлом. Сейчас имеет значение только игра с Пуэрто-Рико»

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил перспективы женской сборной России в квалификации ЧМ-2022.

В первой встрече россиянки крупно уступили Бельгии, решающей с точки зрения попадания на ЧМ-2022 станет следующая игра с Пуэрто-Рико.

«Давно не видел таких матчей в исполнении женской сборной России. Конечно, у Бельгии очень организованная сборная со стабильным составом. По именам этот состав нельзя назвать суперзвездным, за исключением Эммы Мессеман. Это вообще одна из моих самых любимых баскетболисток за пределами сборной России. И она в очередной раз показала класс: все решения на площадке – по делу.

Но в первую очередь бельгийки очень сильны именно командной игрой. А нам ее сегодня не хватило. Недоставало правильных решений на площадке, баланса в атаках из-за дуги и с ближней дистанции. Очень редкие владения доходили до броска из-под кольца – чаще приходилось выбрасывать мяч из неудобных позиций. Отчасти организация игры страдала из-за отсутствия Марии Вадеевой – и, когда с самого начала не пошло, мы не смогли перестроиться.

Безусловно, психологический фактор в этом результате велик. Бельгийки сегодня были лучше готовы: они прилетели в Санто-Доминго за путевкой на Кубок мира, которую заслужили по праву. А заслужили ли ее мы? Ответ на этот вопрос даст только игра с Пуэрто-Рико. Все просто: кто побеждает – значит, тот и заслужил. Начинаем с нуля. И уже не будет иметь значения, кто проиграл Бельгии крупнее и в каком составе выступал. Поэтому сегодняшнее поражение нужно забыть.

После таких поражений неизбежно хочется разобраться в причинах, провести работу над ошибками. Но поверьте моему опыту игрока: сейчас нужно как можно скорее оставить этот матч в прошлом. Тренеры обязательно проанализируют ошибки, когда придет время. А сейчас впереди – решающая игра отбора, на подготовку к которой у команды всего 24 часа. И только она имеет значение», – заявил Кириленко.

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