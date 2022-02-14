ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Россия и Пуэрто-Рико сыграют за последнюю путевку в финальный турнир

В понедельник, 14 февраля, сборная России проведет решающий матч в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022 среди женских команд.

Соперником россиянок будет команда Пуэрто-Рико. Победитель матча в Санто-Доминго получит последнюю, 12-ю путевку в финальный турнир.

Чемпионат мира-2022

Женщины

Квалификация

Доминиканская республика

Группа А

Пуэрто-Рико – Россия

15 февраля. 2.00

Положение команд: США – 2-0, Бельгия – 2-1, Россия – 0-1, Пуэрто-Рико – 0-2.

ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока

Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем