Александр Ковалев – о матче с Бельгией: «Это был не наш день»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев подвел итоги матча квалификации чемпионата мира-2022 с Бельгией (43:66).

«Поздравляю соперников с выходом на Кубок мира. Безусловно, сборная Бельгии этого достойна. Эта команда уже пять лет играет стабильным составом и всегда показывает высокий уровень. К сожалению, мы не смогли даже навязать ей борьбу. Основной фактор – 27 процентов попаданий с игры. С такой реализацией сложно рассчитывать на победу, и даже попытки у нас не было. Это был не наш день. У бельгиек было преимущество в игровом ритме: до встречи с нами они уже провели в квалификации два матча в Вашингтоне, «вкатились» в этот турнир. Мы же проанализируем ошибки и в понедельник сыграем в другой баскетбол.

Перед Пуэрто-Рико у нас всего одна тренировка – утром в день матча. В распоряжении тренеров – только ночь и половина завтрашнего дня. Доведем до игроков основные функции в защите, постараемся найти слабые стороны у соперника и использовать их», – рассказал Ковалев.

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Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие