Кайри Ирвинг ответил на критику Чарльза Баркли: «Это не влияет на меня, потому что я привык»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг ответил на критику и шутку эксперта TNT Чарльза Баркли, который в эфире назвал Ирвинга «получеловеком, полусезоном».

«Я замечаю, что людям нравится шутить на эту тему, например, в перерыве после первой половины матча. Моей семье приходится смотреть на это, моим партнерам по команде приходится смотреть на это. Этот внешний шум иногда добирается до меня, но он не влияет меня, потому что я к этому привык.

Я не играю в эти медийные игры. Это часть моей работы, но я не подписывался на то, чтобы болтать впустую и отвечать на вопросы о своих личных эмоциях. Все, что я делаю, это стараюсь быть лучшим партнером по команде и выполнять свою работу на высоком уровне.

Я бы хотел, чтобы обстоятельства изменились. Очевидно, что это влияет на многих людей, и я не хотел, чтобы так произошло. Но это реальность», – сказал Ирвинг.

«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА