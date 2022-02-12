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    Кайри Ирвинг: «Мне нравится быть чудаком»

    Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

    Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг поспорил с пользователями в твиттере и вновь отказался сделать вакцину против коронавируса.

    «Мне кажется, ваш с Кевином Дюрэнтом уровень развития – это уровень расстроенного восьмиклассника», – написал один из них.

    Ирвинг ответил: «Или в нашем лице вы видите пример совершенства чернокожих в определенном умении, которым обладают лишь несколько человек из миллиардов».

    «Ты, наверное, и представить не мог, что твои антиваксерские чудачества приведут к тому, что Джеймс Харден сбежит из твоей команды», – написал другой.

    Ирвинг ответил: «Или безотносительно всего остального я обеспечил себя до конца жизни, а еще обеспечил следующие семь поколений моей семьи. И все это я сделал до того, как мне исполнилось 30. Мне нравится быть таким чудаком. Чудаки всех стран, соединяйтесь!».

    Еще один пользователь попросил Ирвинга объяснить, в чем именно смысл его позиции.

    Ирвинг ответил: «Я сфокусирован на освобождении нашего народа от расистской и капиталистической системы подавления, в которой мы существуем».

    Когда Ирвинга попросили не морочить голову и вакцинироваться, он ответил: «Да ну, не».

    Из-за антиковидных правил, существующих в Нью-Йорке, отказывающийся от вакцинации Ирвинг не имеет права играть в домашних матчах «Бруклина». Инсайдеры называют странное поведение Ирвинга одной из причин, которая привела к тому, что «Нетс» были вынуждены обменять Джеймса Хардена перед дедлайном на обмены.  

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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