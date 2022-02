Кайри Ирвинг: «Мне нравится быть чудаком»

Защитник «Бруклина» поспорил с пользователями в твиттере и вновь отказался сделать вакцину против коронавируса.

«Мне кажется, ваш с уровень развития – это уровень расстроенного восьмиклассника», – написал один из них.

Ирвинг ответил: «Или в нашем лице вы видите пример совершенства чернокожих в определенном умении, которым обладают лишь несколько человек из миллиардов».

Or You get an example of Black Indigenous Excellence at a craft that only a few individuals out billions of people can do.

«Ты, наверное, и представить не мог, что твои антиваксерские чудачества приведут к тому, что Джеймс Харден сбежит из твоей команды», – написал другой.

Ирвинг ответил: «Или безотносительно всего остального я обеспечил себя до конца жизни, а еще обеспечил следующие семь поколений моей семьи. И все это я сделал до того, как мне исполнилось 30. Мне нравится быть таким чудаком. Чудаки всех стран, соединяйтесь!».

Orrrrr regardless of anything I am set up for the rest of my life and so are the next 7 generations of family members that come after. I did this all before turning 30, so I love being a weirdo lol



Weirdos unite ♾