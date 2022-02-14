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    Кевин Дюрэнт: «Понимаем, что глубоко вляпались, но все может измениться очень быстро»

    Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

    Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт оценил положение команды, которая имеет серию из 11 поражений.

    «Понимаем, что глубоко вляпались, но все может измениться очень быстро. Всего одна победа может многое изменить. Одна победа, и мы вернемся на правильный путь. В этой лиге все может измениться очень быстро. Я уверен в нашей команде.

    Но я понимаю, что поражения причиняют нам боль, понимаю, что мое отсутствие сказывается на «Бруклине» не лучшим образом. И то, что Кайри то в составе, то нет.

    В ближайшие недели я начну увеличивать нагрузку. Пока что я просто слушаю, что говорят специалисты и следую плану», – сказал Дюрэнт.

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