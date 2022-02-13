«Майами» нанес «Бруклину» 11-е поражение подряд

«Бруклин» в субботу потерпел 11-е поражение подряд, проиграв в гостевом матче со счетом 111:115.

Разыгрывающий «Нетс» набрал 20 очков в четвертой встречи и помог своей команде вернуться в игру после отставания в 21 очко в третьей четверти.

Трехочковый Кэма Томаса за 37 секунд до конца сократил отрыв «Майами» до 110:109. Проигрывая 111:113, «Нетс» владели мячом и имели шанс сравнять счет или выйти вперед. Но Кайл Лаури перехватил передачу Томаса, после чего двумя точными штрафными обеспечил «Майами» пятую победу подряд.

Ирвинг стал самым результативным игроком в составе «Нетс», набрав 29 очков, 5 подборов и 5 передач. принес «Хит» 19 очков и 14 подборов.

Новобранцы Бен Симмонс, Сет Карри и Андре Драммонд не участвовали в матче.

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