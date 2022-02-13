«Майами» нанес «Бруклину» 11-е поражение подряд

«Бруклин» в субботу потерпел 11-е поражение подряд, проиграв в гостевом матче «Майами» со счетом 111:115.
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг набрал 20 очков в четвертой встречи и помог своей команде вернуться в игру после отставания в 21 очко в третьей четверти.
Трехочковый Кэма Томаса за 37 секунд до конца сократил отрыв «Майами» до 110:109. Проигрывая 111:113, «Нетс» владели мячом и имели шанс сравнять счет или выйти вперед. Но Кайл Лаури перехватил передачу Томаса, после чего Пи Джей Такер двумя точными штрафными обеспечил «Майами» пятую победу подряд.
Ирвинг стал самым результативным игроком в составе «Нетс», набрав 29 очков, 5 подборов и 5 передач. Бэм Адебайо принес «Хит» 19 очков и 14 подборов.
Новобранцы «Бруклина» Бен Симмонс, Сет Карри и Андре Драммонд не участвовали в матче.
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