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    Межконтинентальный кубок ФИБА-2022. 1/2 финала. «Фламенго» разгромил «Лейкленд Мэджик», «Сан-Пабло Бургос» выиграл у «Замалека»

    Теги результаты Орландо НБА G-лига Сан-Пабло Бургос Межконтинентальный кубок Фламенго Баскетбол

    Сегодня стартовал Межконтинентальный кубок ФИБА, который пройдет с 11 по 13 февраля на арене Hassan Moustafa Sports Hall в Каире. Турнир впервые проводится в Африке.

    В первом полуфинале чемпион G-лиги НБА «Лейкленд» (фарм-клуб «Орландо») проиграл победителю Лиги чемпионов Америки «Фламенго».

    Действующий обладатель Межконтинентального кубка и победитель Лиги чемпионов испанский «Сан-Пабло Бургос» взял верх над хозяином турнира египетским «Замалеком», первым чемпионом Африканской лиги.

    Межконтинентальный кубок ФИБА

    Египет, Каир

    1/2 финала

    Фламенго Бразилия – Лейкленд Мэджик США – 94:71  (27:19, 24:16, 19:19, 24:17) 

    ФЛАМЕНГО: Сантос (18 + 5 передач), Бальби (17 + 9 передач), Мартинес (14).

    ЛЕЙКЛЕНД: Граветт (16 + 8 передач), Даутин (16).

    11 февраля. 18:00

    Замалек Египет – Сан-Пабло Бургос Испания – 61:78  (16:23, 18:21, 13:19, 14:15) 

    11 февраля. 21:00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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