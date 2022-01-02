Межконтинентальный кубок ФИБА-2022. 1/2 финала. «Фламенго» разгромил «Лейкленд Мэджик», «Сан-Пабло Бургос» выиграл у «Замалека»

Сегодня стартовал Межконтинентальный кубок ФИБА, который пройдет с 11 по 13 февраля на арене Hassan Moustafa Sports Hall в Каире. Турнир впервые проводится в Африке.

В первом полуфинале чемпион G-лиги НБА «Лейкленд» (фарм-клуб ) проиграл победителю Лиги чемпионов Америки «Фламенго».

Действующий обладатель Межконтинентального кубка и победитель Лиги чемпионов испанский «Сан-Пабло Бургос» взял верх над хозяином турнира египетским «Замалеком», первым чемпионом Африканской лиги.

Межконтинентальный кубок ФИБА

Египет, Каир

1/2 финала

Фламенго Бразилия – Лейкленд Мэджик США – 94:71 (27:19, 24:16, 19:19, 24:17)



ФЛАМЕНГО: Сантос (18 + 5 передач), Бальби (17 + 9 передач), Мартинес (14).

ЛЕЙКЛЕНД: Граветт (16 + 8 передач), Даутин (16).

11 февраля. 18:00

Замалек Египет – Сан-Пабло Бургос Испания – 61:78 (16:23, 18:21, 13:19, 14:15)



11 февраля. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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