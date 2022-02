«Я ударил по столу, и это стоило команде одного очка». Стив Керр извинился за технический в конце матча с «Никс»

Главный тренер извинился за технический фол в конце матча против (114:116).

За 3:30 до конца четвертой четверти при «-4» Керр бурно отреагировал на то, что арбитры не зафиксировали фол на , который во время прохода под кольцо столкнулся с центровым «Никс» и упал на паркет. Мяч перелетел через щит, коснувшись края, и упал в корзину, но не был засчитан.

Керр ударил рукой по судейскому столику и получил технический.

«Мне нельзя этого делать. Это моя ошибка. Я ударил по столу.

Я считаю, что судейство в матче было хорошим, но в этом эпизоде судьи ошиблись. Защищающийся игрок не стоял вертикально. Он двигался. Игрок должен стоять прямо, именно поэтому это называют вертикальностью. Он двигался вбок. Это была горизонтальность. Есть такое слово?

Вот почему я разозлился. Это был явный фол. Но мне нельзя было так себя вести. Я заслужил технический. Я ударил по столу, и это стоило команде одного очка», – сказал Керр.

This no-call got Kerr T’d up pic.twitter.com/5vlURXHiyI