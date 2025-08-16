  • Спортс
  Деннис Шредер о Николе Йокиче: «Меня восхищает, что баскетбол для него действительно стоит лишь на втором или третьем месте в жизни»
Деннис Шредер о Николе Йокиче: «Меня восхищает, что баскетбол для него действительно стоит лишь на втором или третьем месте в жизни»

Лидер сборной Германии отдал должное сербскому центровому.

«Меня восхищает, что баскетбол для него действительно стоит лишь на втором или третьем месте в жизни. Он любит проводить время с семьей и своими лошадьми. Он живет тем, что для него важно.

Йокич говорит, что хочет, чтобы его помнили не как баскетболиста, а как хорошего отца. Но как игрок он – лучший в мире. Это просто факт, если смотреть на статистику и то, как он доминировал в лиге последние три, четыре, пять лет», – сказал Шредер.

Сегодня сборная Германии встретится с сербами в товарищеском матче (начало в 21.45 по московскому времени). На Евробаскете-2025 команды попали в разные группы, но могут пересечься в плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
