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    Стефен Карри обошел Джона Стоктона по количеству очков за карьеру. Теперь он 49-й в истории НБА

    Теги Голден Стэйт НБА Джон Стоктон Антуан Джеймисон Стефен Карри Баскетбол

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри обошел легенду «Юты» Джона Стоктона по количеству очков, набранных за карьеру, и поднялся на 49-е место в истории НБА.

    В матче против «Нью-Йорка» (114:116) Карри записал на свой счет 35 очков и увеличил свой показатель за карьеру до 19 745. Стоктон за карьеру набрал 19 711 очков.

    48-е место в списке занимает Антуан Джеймисон (20 042). Лидерами по этому показателю являются Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928) и Леброн Джеймс (36 500).

    У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?

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