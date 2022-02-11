Стефен Карри обошел Джона Стоктона по количеству очков за карьеру. Теперь он 49-й в истории НБА

Разыгрывающий обошел легенду «Юты» по количеству очков, набранных за карьеру, и поднялся на 49-е место в истории .

В матче против «Нью-Йорка» (114:116) Карри записал на свой счет 35 очков и увеличил свой показатель за карьеру до 19 745. Стоктон за карьеру набрал 19 711 очков.

48-е место в списке занимает (20 042). Лидерами по этому показателю являются Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928) и Леброн Джеймс (36 500).

У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?