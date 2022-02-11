Клэй Томпсон: «К плей-офф буду в отличной форме»

Защитник «Уорриорз» рассказал о своем текущем состоянии и прогрессе, которого рассчитывает добиться к старту плей-офф.

«Мне бы, конечно, хотелось сейчас сказать, что я уже снова чувствую себя самим собой. Но когда пропускаешь 941 день... Мне по-прежнему кажется, что я иду по восходящей. Мне бы хотелось выйти на пик к маю и июню, нежели к нынешнему моменту. С каждой неделей состояние улучшается, думаю, к плей-офф буду в отличной форме.

Сезон движется вперед, а вместе с ним прогрессирует и моя игра. Думаю, в таком же духе все и будет продолжаться», – заявил Клэй.

Вернувшийся после двух серьезных травм Томпсон в этом сезоне набирает 16,7 очка, 3,3 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру, реализуя 37,8% из-за дуги.

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