НБА. «Кливленд» – «Бруклин», «Мемфис» встретится с «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоится традиционный день Мартина Лютера Кинга, программа которого представлена двенадцатью матчами.

Открытие сезона примет фаворитов из «Нетс». Сенсационный дома встретится с одним из лидеров Востока «Чикаго».

попытаются прервать серию из трех поражений во встрече с «Ютой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто победил бы в серии между «Голден Стэйт»-2017 и «Чикаго»-1996?

Игрока НБА официально обменяли, а через три дня вернули – не подошел новой команде. А что, так можно?