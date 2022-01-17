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    НБА. «Кливленд» – «Бруклин», «Мемфис» встретится с «Чикаго» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоится традиционный день Мартина Лютера Кинга, программа которого представлена двенадцатью матчами.

    Открытие сезона «Кливленд» примет фаворитов из «Нетс». Сенсационный «Мемфис» дома встретится с одним из лидеров Востока «Чикаго».

    «Лейкерс» попытаются прервать серию из трех поражений во встрече с «Ютой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Новый Орлеан 22:34 (2 четверть)
    Дата проведения
    17 января, 20.30, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Браун (8), Г. Уильямс (8), Хорфорд (4), Тейтум (2), Шредер (0) – старт; Несмит (0), Ричардсон (0), Притчард (0), Лэнгфорд (0), Кантер Фридом (0).
    Новый Орлеан
    Валанчюнас (9 + 9 подборов), Ингрэм (8), Джонс (4), Грэм (3), Харт (2) – старт; Александер-Уокер (8), Темпл (0), Хэйс (0), Альварадо (0).

    Нью-Йорк – Шарлотт 7:11 (1 четверть)
    Дата проведения
    17 января, 21.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Рэндл (3), Барретт (3), Робинсон (1), Фурнье (0), Беркс (0).
    Шарлотт
    Бриджес (8), Розир (2), Хэйворд (1), Коди Мартин (0), Пламли (0).

    Вашингтон – Филадельфия
    Дата проведения
    17 января, 22.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Бруклин
    Дата проведения
    17 января, 23.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Мемфис – Чикаго
    Дата проведения
    17 января, 23.30, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Клипперс – Индиана
    Дата проведения
    17 января, 23.30, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    Атланта – Милуоки
    Дата проведения
    18 января, 02.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Орландо – Портленд
    Дата проведения
    18 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Майами – Торонто
    Дата проведения
    18 января, 03.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Финикс
    Дата проведения
    18 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    18 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Юта
    Дата проведения
    18 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Кто победил бы в серии между «Голден Стэйт»-2017 и «Чикаго»-1996?

    Игрока НБА официально обменяли, а через три дня вернули – не подошел новой команде. А что, так можно?

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