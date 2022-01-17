НБА. «Кливленд» – «Бруклин», «Мемфис» встретится с «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоится традиционный день Мартина Лютера Кинга, программа которого представлена двенадцатью матчами.
Открытие сезона «Кливленд» примет фаворитов из «Нетс». Сенсационный «Мемфис» дома встретится с одним из лидеров Востока «Чикаго».
«Лейкерс» попытаются прервать серию из трех поражений во встрече с «Ютой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 января, 20.30, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (8), Г. Уильямс (8), Хорфорд (4), Тейтум (2), Шредер (0) – старт; Несмит (0), Ричардсон (0), Притчард (0), Лэнгфорд (0), Кантер Фридом (0).
- Новый Орлеан
- Валанчюнас (9 + 9 подборов), Ингрэм (8), Джонс (4), Грэм (3), Харт (2) – старт; Александер-Уокер (8), Темпл (0), Хэйс (0), Альварадо (0).
- Дата проведения
- 17 января, 21.00, «Madison Square Garden»
- Шарлотт
- Бриджес (8), Розир (2), Хэйворд (1), Коди Мартин (0), Пламли (0).
- Дата проведения
- 17 января, 22.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 17 января, 23.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 17 января, 23.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 02.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 18 января, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 18 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 18 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто победил бы в серии между «Голден Стэйт»-2017 и «Чикаго»-1996?
Игрока НБА официально обменяли, а через три дня вернули – не подошел новой команде. А что, так можно?