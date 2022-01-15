НБА. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Чикаго», «Мемфис» примет «Даллас» и другие матчи

В пятницу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.
«Голден Стэйт» Карри в гостях встретится с лидером Восточной конференции «Чикаго».
«Мемфис» Морэнта попытается продлить победную серию в домашнем матче с «Далласом» Дончича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 15 января, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 15 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 15 января, 06.00, «FedExForum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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