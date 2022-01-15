НБА. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Чикаго», «Мемфис» примет «Даллас» и другие матчи

В пятницу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

«Голден Стэйт» Карри в гостях встретится с лидером Восточной конференции .

Морэнта попытается продлить победную серию в домашнем матче с Дончича.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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