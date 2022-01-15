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Sports.ru NBA

    НБА. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Чикаго», «Мемфис» примет «Даллас» и другие матчи

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    В пятницу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

    «Голден Стэйт» Карри в гостях встретится с лидером Восточной конференции «Чикаго».

    «Мемфис» Морэнта попытается продлить победную серию в домашнем матче с «Далласом» Дончича.

    НБА

    Регулярный чемпионат       

    Шарлотт – Орландо
    Дата проведения
    15 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Детройт – Торонто
    Дата проведения
    15 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Финикс
    Дата проведения
    15 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Бостон
    Дата проведения
    15 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Голден Стэйт
    Дата проведения
    15 января, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча

    Майами – Атланта
    Дата проведения
    15 января, 04.00, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Кливленд
    Дата проведения
    15 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Хьюстон
    Дата проведения
    15 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Даллас
    Дата проведения
    15 января, 06.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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