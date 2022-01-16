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    НБА. «Финикс» играет в гостях с «Детройтом», «Денвер» примет «Юту» и другие матчи

    Теги результаты Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Миннесота Финикс Сакраменто НБА Юта Баскетбол

    В воскресенье, 16 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 4 матча.

    В первой встрече игрового дня лидер чемпионата «Финикс» встречается на выезде с «Детройтом»

    «Денвер» Николы Йокича примет «Юту» Донована Митчелла.

    НБА

    Регулярный чемпионат        

    Детройт – Финикс 41:47 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 января, 21.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча
    Детройт
    Каннингем (10), Бей (8), Диалло (7), Хэйс (4), Стюарт (2) – старт; Лайлс (7), Стэнли (2), Джозеф (1), Джош Джексон (0), Ли (0).
    Финикс
    Букер (15), Эйтон (6), Бриджес (6), Пол (3), Краудер (3) – старт; Макги (8), Пэйн (4), Смит (1), Шэмет (1), Уэйнрайт (0).

    Сакраменто – Хьюстон
    Дата проведения
    17 января, 02.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Голден Стэйт
    Дата проведения
    17 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Юта
    Дата проведения
    17 января, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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