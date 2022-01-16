НБА. «Финикс» играет в гостях с «Детройтом», «Денвер» примет «Юту» и другие матчи

В воскресенье, 16 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 4 матча.
В первой встрече игрового дня лидер чемпионата «Финикс» встречается на выезде с «Детройтом».
«Денвер» Николы Йокича примет «Юту» Донована Митчелла.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 21.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Каннингем (10), Бей (8), Диалло (7), Хэйс (4), Стюарт (2) – старт; Лайлс (7), Стэнли (2), Джозеф (1), Джош Джексон (0), Ли (0).
- Дата проведения
- 17 января, 02.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 17 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 17 января, 04.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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