НБА. «Финикс» играет в гостях с «Детройтом», «Денвер» примет «Юту» и другие матчи

В воскресенье, 16 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 4 матча.

В первой встрече игрового дня лидер чемпионата встречается на выезде с .

Николы Йокича примет «Юту» Донована Митчелла.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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