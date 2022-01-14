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    НБА. «Милуоки» примет «Голден Стэйт», «Мемфис» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи

    Теги результаты Денвер Голден Стэйт Клипперс Мемфис Милуоки Миннесота Бруклин Новый Орлеан Портленд НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В четверг, 13 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.

    Действующий чемпион «Милуоки» на своей площадке сыграет с «Голден Стэйт» Стефа Карри.

    «Мемфис» попытается одержать 11-ую победу подряд в домашнем матче с «Миннесотой».

    НБА

    Регулярный чемпионат       

    Милуоки – Голден Стэйт
    Дата проведения
    14 января, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Клипперс
    Дата проведения
    14 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Миннесота
    Дата проведения
    14 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Бруклин – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    14 января, 04.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    14 января, 06.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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