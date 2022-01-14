НБА. «Милуоки» примет «Голден Стэйт», «Мемфис» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи

В четверг, 13 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.

Действующий чемпион на своей площадке сыграет с «Голден Стэйт» Стефа Карри.

попытается одержать 11-ую победу подряд в домашнем матче с «Миннесотой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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