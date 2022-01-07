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    НБА. «Бруклин» – «Милуоки», «Лейкерс» сыграют с «Атлантой» и другие матчи

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    В пятницу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.

    Звездный «Бруклин» примет действующего чемпиона лиги «Милуоки».

    «Лейкерс» попытаются продлить победную серию из трех встреч в противостоянии с «Атлантой», которая идет лишь 12-й на Востоке.

    НБА

    Регулярный чемпионат     

    Филадельфия – Сан-Антонио 20:10 (1 четверть)
    Дата проведения
    8 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Эмбиид (8), Харрис (6), Сет Карри (4), Тайбулл (2), Коркмаз (0).
    Сан-Антонио
    Примо (5), Бэйтс-Диоп (3), Форбс (2), Мюррэй (0), Пелтль (0) – старт; Юбэнкс (0).

    Торонто – Юта
    Дата проведения
    8 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Милуоки
    Дата проведения
    8 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Миннесота
    Дата проведения
    8 января, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Даллас
    Дата проведения
    8 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Вашингтон
    Дата проведения
    8 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Сакраменто
    Дата проведения
    8 января, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Кливленд
    Дата проведения
    8 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Атланта
    Дата проведения
    8 января, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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