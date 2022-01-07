НБА. «Бруклин» – «Милуоки», «Лейкерс» сыграют с «Атлантой» и другие матчи

В пятницу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона состоятся девять матчей.

Звездный «Бруклин» примет действующего чемпиона лиги .

попытаются продлить победную серию из трех встреч в противостоянии с «Атлантой», которая идет лишь 12-й на Востоке.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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