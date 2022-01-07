НБА. «Бруклин» – «Милуоки», «Лейкерс» сыграют с «Атлантой» и другие матчи

В пятницу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.
Звездный «Бруклин» примет действующего чемпиона лиги «Милуоки».
«Лейкерс» попытаются продлить победную серию из трех встреч в противостоянии с «Атлантой», которая идет лишь 12-й на Востоке.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 8 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 8 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 8 января, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 8 января, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 8 января, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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