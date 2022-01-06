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    НБА. «Нью-Йорк» примет «Бостон», «Финикс» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Детройт Голден Стэйт Клипперс Мемфис Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс НБА Баскетбол

    В четверг, 6 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 4 матча.

    «Нью-Йорк» примет на своей площадке «Бостон», «Финикс» сыграет с «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат     

    Нью-Йорк – Бостон
    Дата проведения
    7 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Голден Стэйт
    Дата проведения
    7 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Детройт
    Дата проведения
    7 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Финикс – Клипперс
    Дата проведения
    7 января, 06.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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