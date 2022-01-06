НБА. «Нью-Йорк» примет «Бостон», «Финикс» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

В четверг, 6 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 4 матча.
«Нью-Йорк» примет на своей площадке «Бостон», «Финикс» сыграет с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 7 января, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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