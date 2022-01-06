НБА. «Нью-Йорк» примет «Бостон», «Финикс» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

В четверг, 6 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут 4 матча.

примет на своей площадке , «Финикс» сыграет с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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