НБА. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Финикс» примет «Голден Стэйт» и другие матчи

В субботу, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоится традиционный рождественский день.
В 20:00 по московскому времени на площадку выйдут «Нью-Йорк» и «Атланта». Далее в 22:30 состоится встреча «Милуоки» – «Бостон».
Во встрече лидеров регулярки «Финикс» примет «Голден Стэйт».
«Лейкерс» встретятся с «Нетс», «Юта» – с «Мэверикс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Рэндл (19 + 11 подборов), Фурнье (13), Уокер (10 + 9 подборов + 9 передач), Барретт (5), Робинсон (4) – старт; Топпин (9), Граймс (6), Беркс (2), Гибсон (2).
- Дата проведения
- 25 декабря, 22.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 26 декабря, 01.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 26 декабря, 04.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 26 декабря, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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