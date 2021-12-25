НБА. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Финикс» примет «Голден Стэйт» и другие матчи

В субботу, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона состоится традиционный рождественский день.

В 20:00 по московскому времени на площадку выйдут и «Атланта». Далее в 22:30 состоится встреча – «Бостон».

Во встрече лидеров регулярки «Финикс» примет .

встретятся с «Нетс», «Юта» – с «Мэверикс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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