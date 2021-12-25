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    НБА. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Финикс» примет «Голден Стэйт» и другие матчи

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    В субботу, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоится традиционный рождественский день.

    В 20:00 по московскому времени на площадку выйдут «Нью-Йорк» и «Атланта». Далее в 22:30 состоится встреча «Милуоки» – «Бостон».

    Во встрече лидеров регулярки «Финикс» примет «Голден Стэйт».

    «Лейкерс» встретятся с «Нетс», «Юта» – с «Мэверикс».  

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Атланта 70:59 (3 четверть)
    Дата проведения
    25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Рэндл (19 + 11 подборов), Фурнье (13), Уокер (10 + 9 подборов + 9 передач), Барретт (5), Робинсон (4) – старт; Топпин (9), Граймс (6), Беркс (2), Гибсон (2).
    Атланта
    Райт (14), Коллинз (12), Реддиш (10), Богданович (8), Капела (3 + 7 подборов) – старт; Мэйс (7), Дженг (3), Стивенсон (2), Джонсон (0).

    Милуоки – Бостон
    Дата проведения
    25 декабря, 22.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Финикс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    26 декабря, 01.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Бруклин
    Дата проведения
    26 декабря, 04.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Юта – Даллас
    Дата проведения
    26 декабря, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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