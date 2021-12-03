НБА. «Чикаго» примет «Денвер», «Финикс» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

В понедельник, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.
«Чикаго» Лавина и Дерозана примет на своей площадке «Денвер» Йокича. «Финикс» сыграет с «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 7 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 7 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 7 декабря, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 7 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 7 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 7 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 7 декабря, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 7 декабря, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 7 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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