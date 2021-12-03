НБА. «Чикаго» примет «Денвер», «Финикс» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

В понедельник, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

Лавина и Дерозана примет на своей площадке Йокича. сыграет с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Никого мы не ждали так, как Клэя Томпсона. Идеальный напарник Карри, автор 60 за 30 минут, лучший яхтсмен и просто гуру пофигизма пропустил уже 2,5 года

Выше ватерлинии. Д’Анджело Расселл удивляет даже болельщиков «Миннесоты»

Джордж Майкан – семинарист в очках, ставший первой суперзвездой в баскетболе. Он спас от ранней смерти и «Лейкерс», и всю НБА

В НБА – исторический рекорд: «Мемфис» расколошматил «Оклахому» с разницей «+73»