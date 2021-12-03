Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Чикаго» примет «Денвер», «Финикс» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Детройт Голден Стэйт Индиана Клипперс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

    В понедельник, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

    «Чикаго» Лавина и Дерозана примет на своей площадке «Денвер» Йокича. «Финикс» сыграет с «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат      

    Шарлотт – Филадельфия
    Дата проведения
    7 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Детройт – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    7 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Вашингтон
    Дата проведения
    7 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Майами – Мемфис
    Дата проведения
    7 декабря, 03.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Денвер
    Дата проведения
    7 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Кливленд
    Дата проведения
    7 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Миннесота – Атланта
    Дата проведения
    7 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Сан-Антонио
    Дата проведения
    7 декабря, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Орландо
    Дата проведения
    7 декабря, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Клипперс
    Дата проведения
    7 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Никого мы не ждали так, как Клэя Томпсона. Идеальный напарник Карри, автор 60 за 30 минут, лучший яхтсмен и просто гуру пофигизма пропустил уже 2,5 года

    Выше ватерлинии. Д’Анджело Расселл удивляет даже болельщиков «Миннесоты»

    Джордж Майкан – семинарист в очках, ставший первой суперзвездой в баскетболе. Он спас от ранней смерти и «Лейкерс», и всю НБА

    В НБА – исторический рекорд: «Мемфис» расколошматил «Оклахому» с разницей «+73»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные