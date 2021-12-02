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    НБА. «Кливленд» принимает «Юту», «Атланта» сыграет с «Шарлотт» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Кливленд Хьюстон Новый Орлеан Торонто НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    В воскресенье, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.

    «Кливленд» принимает на своей арене «Юту». «Атланта» встретится дома с «Шарлотт».

    НБА

    Регулярный чемпионат      

    Кливленд – Юта 50:55 (2 четверть)
    Дата проведения
    5 декабря, 23.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Гарлэнд (14), Аллен (11), Мобли (10), Окоро (3), Маркканен (3) – старт; Осман (4), Лав (3), Стивенс (2), Рубио (0).
    Юта
    Митчелл (15), Богданович (9), О'Нил (6), Конли (5), Гобер (0 + 8 подборов) – старт; Гэй (9 + 7 подборов), Инглс (7), Кларксон (4).

    Атланта – Шарлотт
    Дата проведения
    6 декабря, 02.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Торонто – Вашингтон
    Дата проведения
    6 декабря, 02.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Новый Орлеан
    Дата проведения
    6 декабря, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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