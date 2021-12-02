НБА. «Кливленд» принимает «Юту», «Атланта» сыграет с «Шарлотт» и другие матчи

В воскресенье, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.

принимает на своей арене «Юту». встретится дома с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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