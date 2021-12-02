НБА. «Кливленд» принимает «Юту», «Атланта» сыграет с «Шарлотт» и другие матчи

В воскресенье, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.
«Кливленд» принимает на своей арене «Юту». «Атланта» встретится дома с «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 декабря, 23.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Гарлэнд (14), Аллен (11), Мобли (10), Окоро (3), Маркканен (3) – старт; Осман (4), Лав (3), Стивенс (2), Рубио (0).
- Дата проведения
- 6 декабря, 02.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 6 декабря, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 6 декабря, 03.00, «Toyota Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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