НБА. «Филадельфия» примет «Бруклин», «Лейкерс» встретятся с «Финиксом» и другие матчи

В пятницу, 22 октября, в рамках стартовавшего регулярного чемпионата 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.
«Филадельфия» примет одного из главных фаворитов чемпионата «Бруклин». «Лейкерс» встретятся на своей площадке с финалистом прошлого сезона «Финикс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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