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    НБА. «Филадельфия» примет «Бруклин», «Лейкерс» встретятся с «Финиксом» и другие матчи

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    В пятницу, 22 октября, в рамках стартовавшего регулярного чемпионата 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

    «Филадельфия» примет одного из главных фаворитов чемпионата «Бруклин». «Лейкерс» встретятся на своей площадке с финалистом прошлого сезона «Финикс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Нью-Йорк
    Дата проведения
    23 октября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Индиана
    Дата проведения
    23 октября, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Шарлотт
    Дата проведения
    23 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Бостон – Торонто
    Дата проведения
    23 октября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Бруклин
    Дата проведения
    23 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    23 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Новый Орлеан
    Дата проведения
    23 октября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Сан-Антонио
    Дата проведения
    23 октября, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Юта
    Дата проведения
    23 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Финикс
    Дата проведения
    23 октября, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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