НБА. «Филадельфия» примет «Бруклин», «Лейкерс» встретятся с «Финиксом» и другие матчи

В пятницу, 22 октября, в рамках стартовавшего регулярного чемпионата 75-го сезона пройдут 10 матчей.

примет одного из главных фаворитов чемпионата . встретятся на своей площадке с финалистом прошлого сезона .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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