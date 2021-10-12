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    НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» примет «Портленд», «Милуоки» – «Даллас» и другие матчи

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    В пятницу, 15 октября, в последний день предсезонки НБА пройдут восемь матчей.

    «Голден Стэйт» Стефена Карри примет на своей площадке «Портленд» Дэмиана Лилларда. Действующий чемпион «Милуоки» сыграет дома с «Далласом».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Майами – Бостон 64:64 (3 четверть)
    Дата проведения
    16 октября, 01.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Батлер (21), Робинсон (8), Адебайо (6 + 5 потерь), Лаури (4), Такер (0) – старт; Хирро (18), М-ф Моррис (5), Дедмон (2), Струс (0).
    Бостон
    Тейтум (14), Шредер (13), Лэнгфорд (12), Паркер (4), Г. Уильямс (4) – старт; Несмит (5), Ричардсон (5), Пинсон (5), Кантер (2), Эрнангомес (0).

    Детройт – Филадельфия 58:52 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча
    Детройт
    Грант (17), Джексон (9), Стюарт (5), Джош Джексон (3), Ли (2) – старт; Олиник (10), Лайлс (4), Диалло (4), Джозеф (3), Пикетт (0).
    Филадельфия
    Драммонд (13), Макси (11), Коркмаз (7), Сет Карри (6), Ньянг (3) – старт; Джо (6), Рид (4), Харрисон (2), Хенри (0), Спрингер (0).

    Индиана – Кливленд 43:56 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Тернер (10), Сабонис (8), Дуарте (6), Крэйг (6), Макконнелл (0) – старт; Бриссетт (5), Джексон (4), Уонамейкер (4), Вашингтон (0), Сайкс (0).
    Кливленд
    Окоро (5), Аллен (5), Гарлэнд (3), Мобли (3), Маркканен (2) – старт; Лав (10), Фалл (6), Осман (5), Уэйд (5), Стивенс (4), Рубио (4), Баллок (3), Валентайн (1), Пангос (0).

    Нью-Йорк – Вашингтон 12:23 (1 четверть)
    Дата проведения
    16 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Барретт (6), Рэндл (2), Уокер (0), Фурнье (0), Гибсон (0) – старт; Роуз (2), Куикли (0), Граймс (0), Робинсон (0).
    Вашингтон
    Динуидди (6), Бил (5), Кузма (3), Гэффорд (2), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; А. Холидэй (7), Бертанс (0), Авдия (0), Харрелл (0).

    Чикаго – Мемфис
    Дата проведения
    16 октября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Даллас
    Дата проведения
    16 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Хьюстон
    Дата проведения
    16 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Портленд
    Дата проведения
    16 октября, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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