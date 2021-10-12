НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» примет «Портленд», «Милуоки» – «Даллас» и другие матчи

В пятницу, 15 октября, в последний день предсезонки НБА пройдут восемь матчей.

Стефена Карри примет на своей площадке Дэмиана Лилларда. Действующий чемпион сыграет дома с .

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Джеймс Харден – разочарование. Но в «Бруклине» он может восстановить репутацию и выиграть титул

Кайри Ирвинга отстранили – теперь он потеряет $20-25 млн, если не поставит прививку (а он не хочет!). У НБА жесткие правила для невакцинированных

«Хочешь подписать меня? Сейчас я спортсменка». Новая девушка агента Леброна – певица Адель