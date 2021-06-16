НБА. Плей-офф. «Милуоки» встретится с «Бруклином» в шестом матче серии

В четверг, 17 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдет один матч.
«Милуоки» Янниса Адетокумбо, уступающий 2-3 в полуфинале Востока, дома постарается избежать поражения в серии с «Бруклином» Кевина Дюрэнта и продлить противостояние до седьмой игры.
НБА
Полуфинал Восточной конференции (до 4 побед)
Шестой матч
- Дата проведения
- 18 июня, 03.30, «Fiserv Forum»
«Бруклин» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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