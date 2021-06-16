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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» встретится с «Бруклином» в шестом матче серии

    Теги результаты Милуоки Бруклин НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг, 17 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдет один матч.

    «Милуоки» Янниса Адетокумбо, уступающий 2-3 в полуфинале Востока, дома постарается избежать поражения в серии с «Бруклином» Кевина Дюрэнта и продлить противостояние до седьмой игры.

    НБА

    Плей-офф

    Полуфинал Восточной конференции (до 4 побед)

    Шестой матч

    Милуоки – Бруклин
    Дата проведения
    18 июня, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    «Бруклин» ведет в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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