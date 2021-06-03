НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Атланта», «Юта» встретится с «Клипперс»

В среду, 16 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.

Джоэла Эмбиида в домашней встрече попробует выйти вперед в серии с «Атлантой» Трэя Янга (2-2).

Победитель регулярного чемпионата «Юта» и «Клипперс», также имеющие равный счет в серии (2-2), проведут важнейший 5-й матч противостояния в Солт-Лейк-Сити. Клуб из Лос-Анджелеса, победивший в двух прошлых встречах, должен сыграть без звездного форварда Кавая Ленарда.

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Счет в серии равный – 2-2

Счет в серии равный – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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