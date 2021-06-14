НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Филадельфию», «Клипперс» – «Юту»

В пятницу, 18 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.

«Атланта» Трэя Янга на своей площадке попытается завершить противостояние с «Филадельфией Джоэла Эмбиида (3-2).

У «Клипперс» в отсутствие Кавая Ленарда есть возможность добить «Юту» (3-2) и оформить выход в финал конференции.

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«Атланта» ведет в серии – 3-2

«Клипперс» ведут в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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