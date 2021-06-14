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    НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Филадельфию», «Клипперс» – «Юту»

    Теги результаты Атланта Клипперс Филадельфия НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

    В пятницу, 18 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.

    «Атланта» Трэя Янга на своей площадке попытается завершить противостояние с «Филадельфией Джоэла Эмбиида (3-2).

    У «Клипперс» в отсутствие Кавая Ленарда есть возможность добить «Юту» (3-2) и оформить выход в финал конференции.

    НБА

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    Полуфиналы конференций

    Шестые матчи

    Атланта – Филадельфия
    Дата проведения
    19 июня, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    «Атланта» ведет в серии – 3-2

    Клипперс – Юта
    Дата проведения
    19 июня, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    «Клипперс» ведут в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Дюрэнт разобрал «Милуоки» на части: провел всю игру без отдыха, набрал 49 очков (20 в последней четверти) и реализовал решающий бросок

    Джоэл Эмбиид побил рекорд Джордана, державшийся почти 25 лет. Только это рекорд по промахам

    «Клипперс» придумали, как действовать против Гобера, трижды лучшего защитника НБА. Это принесло им первую победу в серии с «Джаз»

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