Малик Монк «на 1000%» озадачен переводом в запас

Монк не понимает, почему тренер решил убрать его из ротации.

Защитник «Сакраменто» Малик Монк, который стал финалистом голосования за звание «Лучшего шестого» в сезоне-2023/24, не играл в двух подряд матчах команды против «Портленда» (оба закончились поражением), и вышел на площадку на пять минут во второй половине вчерашней игры с «Хьюстоном» (победа в овертайме).

Перед встречей с «Рокетс» Монк признался, что озадачен решением главного тренера «Кингс» Дага Кристи вывести его из ротации.

«На 1000%. Но не моя это работа – пытаться понять, почему я не играю, потому что я ставлю себя выше всей этой ситуации. Так что я просто буду готов, когда назовут мое имя.

Тренер просто сказал мне, что пробует что-то новое. Вот, собственно, и все. А я ответил: «Да, ладно, я буду готов, когда меня вызовут».

Все знают, что я хочу быть на площадке, особенно играя перед домашними болельщиками. Но я ни черта не могу с этим поделать», – сказал Монк.

Кристи также прокомментировал свое решение перед игрой с «Хьюстоном».

«Играть всем не выйдет. Такова природа вещей. Это профессиональный спорт, и сейчас у нас перегружен состав, но каждый может быть задействован. Если кто-то играет не очень хорошо, есть очень хороший шанс, что его место займет кто-то другой. Если кто-то не играет в соответствии с нашими стандартами уровня борьбы, со всеми разными вещами, которые мы ценим, то, очевидно, есть большая вероятность, что он выйдет из игры», – сказал Кристи.

Малик Монк в текущем сезоне принял участие в 24 матчах «Кингс», набирая в среднем 12,5 очка (43,7% с игры, 41,1% из-за дуги), 2 подбора и 2,4 передачи. «Короли» занимают последнее место в Западной конференции с результатом 7-22.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Sacramento Bee
