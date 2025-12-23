Чемпионат Франции. «Париж» примет «Страсбур», «Шоле» встретится с «Монако» и другие матчи
23 декабря в чемпионате Франции пройдут восемь матчей.
«Париж» сыграет со «Страсбуром», «Шоле» примет «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 10-2, Париж – 9-3, Виллербан – 10-3, Нантер – 8-4, Бурк – 8-4, Страсбур – 8-4, Ле-Ман – 7-5, Элан Шалон – 7-5, Шоле – 6-6, Нанси – 6-6, Дижон – 5-7, Булазак – 4-8, Лимож – 4-8, Сен-Кантен – 2-10, Гравлин-Дюнкерк – 2-10, Ле-Портель – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
