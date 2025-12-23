0

Чемпионат Франции. «Париж» примет «Страсбур», «Шоле» встретится с «Монако» и другие матчи

23 декабря в чемпионате Франции пройдут восемь матчей.

«Париж» сыграет со «Страсбуром», «Шоле» примет «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 10-2, Париж – 9-3, Виллербан – 10-3, Нантер – 8-4, Бурк – 8-4, Страсбур – 8-4, Ле-Ман – 7-5, Элан Шалон – 7-5, Шоле – 6-6, Нанси – 6-6, Дижон – 5-7, Булазак – 4-8, Лимож – 4-8,  Сен-Кантен – 2-10, Гравлин-Дюнкерк – 2-10, Ле-Портель – 1-11. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
результаты
logoЛе-Ман
logoНантер
logoНанси
logoШоле
logoМонако
logoЭлан Шалон
logoЛе-Портель
logoСтрасбур
logoГравлин-Дюнкерк
logoПариж
logoБулазак
logoСен-Кантен
logoЛимож
logoБурк
logoАСВЕЛ Виллербан
logoДижон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
вчера, 16:18
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» разгромил «Шоле» и другие результаты
21 декабря, 19:48
Джа Морэнт инвестировал во французский баскетбольный клуб «Метрополитан»
20 декабря, 13:14
Главные новости
Стив Керр о конфликте с Грином: «Не думаю, что это затянется. Дрэймонд нам нужен»
сегодня, 07:22
Девин Букер: «Ожидаю, что меня будут судить так же, как игроков со схожим уровнем задействования. Но это не так»
сегодня, 07:16
Дрэймонд Грин о перепалке с Керром: «Мы играем в баскетбол, это эмоциональная игра. Люди иногда теряют контроль на эмоциях»
сегодня, 07:16
Софи Каннингем намекнула, что может завести аккаунт на OnlyFans, если не получит контракт в WNBA
сегодня, 07:05
НБА. 35 очков и 17 подборов Энтони Дэвиса не хватило «Далласу» для победы над «Новым Орлеаном», 31+10+8 Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Мемфис» и другие результаты
сегодня, 07:05
Чарльз Баркли о «Голден Стэйт»: «Они просто старые. У них был один из величайших периодов в истории НБА, но теперь все кончено»
сегодня, 06:51
«Это не было случайностью». Карлайл попросил НБА пересмотреть эпизод, когда Кета дважды ударил локтем Джексона
сегодня, 06:50Видео
«Пеликанс» впервые с 2022 года выиграли пять матчей подряд. Зайон выходит со скамейки
сегодня, 06:29
Стефен Карри станцевал после забитого трехочкового, пошел поговорить с семьей во время матча
сегодня, 06:25Видео
Айзейя Томас о Ламело Болле: «Ему нужно определиться: он хочет побеждать или хочет, чтобы его любили?»
сегодня, 06:08
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Зенит» примет «Игокеа»
11 минут назад
Еврокубок. «Хемниц 99» сыграет с «Бешикташем»
21 минуту назад
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Барселоной», «Жальгирис» примет «Панатинаикос» и другие матчи
43 минуты назад
Зайон Уильямсон навесил аллей-уп с центра площадки
сегодня, 07:29Видео
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Брешией»
вчера, 21:22
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» выиграла у «Вены»
вчера, 21:12
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»
вчера, 21:10
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
вчера, 20:13
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
вчера, 19:33
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
вчера, 18:44