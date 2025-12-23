Дрэймонд Грин о потерях: «Я ни капли не расстроен своей игрой. Знаю, как исправлять проблемы, когда они возникают»

Дрэймонд Грин: Я ни капли не расстроен своей игрой.

Форварда «Голден Стэйт » Дрэймонда Грина спросили, как он оценивает свое выступление в матче против «Орландо » (победа 120:97) на фоне конфликта с главным тренером Стивом Керром .

«Я ни капли не расстроен своей игрой. У меня сегодня 1 потеря, хотя мяч был в моих руках все время, пока я был на паркете. Я знаю, как исправлять проблемы, когда они возникают», – заявил Грин.

После перепалки с Керром форвард не выходил на площадку и пропустил заключительные 20 минут.

В текущем сезоне Грин имеет больше потерь (75), чем попаданий с игры (72).