Эй Джей Дибанца оформил первый в карьере трипл-дабл: 33 очка (85% с игры), 10 подборов и 10 передач

Дибанца собрал свой первый в карьере трипл-дабл.

Новичок Бригама Янга Эй Джей Дибанца – претендент на 1-й номер драфта-2026 НБА – оформил свой первый трипл-дабл в университетской карьере.

В победной игре против Восточного Вашингтона (109:81) на счету форварда 33 очка при 11 из 13 попаданиях с игры, 2 из 3 трехочковых и 9 из 11 штрафных, а также 10 подборов и 10 передач.

Трипл-дабл Дибанцы стал первым для игроков университета Бригама Янга с 2016 года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN
Эй Джей Дибанца
logoБаскетбол - видео
logoNCAA
университет Бригама Янга
