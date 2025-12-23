Спортс, привет!

Всегда приятно заходить и видеть поддержку здесь, в моем блоге. Так я сохраняю связь со своей родиной и с болельщиками по всей России. Тот факт, что мой пост о дебюте в НБА попал в топ-3 всех публикаций на Спортсе – большая честь, мне очень приятно!

Надеюсь, у вас получается смотреть матчи «Нетс», хотя бы в записи. У нас постепенно налаживаются связи в команде, все лучше понимаем друг друга на паркете. Конечно, это не то взаимопонимание, когда я бы мог отдавать пас с закрытыми глазами, но многие «связки» заработали и это стало приносить результат. Как итог – самая крупная победа в истории «Бруклина». Удалось обыграть «Милуоки» «+45»! И что более важно для становления нашей молодой команды – сразу 9 игроков набрали в этом матче более 10 очков!

Моя жизнь сейчас очень сильно изменилась, даже если сравнивать с прошлым годом в университете. Практически все свободное время стараюсь тратить на восстановление и отдых. Матчи, перелеты, дорога – это отнимает очень много сил. Бывает, все идет не по плану. Например, мало кто знает, но наши последние поездки по восточному побережью выдались невероятно сложными. И в Милуоки, и в Чикаго шел сильный снегопад – из-за этого наш самолет не мог вылететь. Приходилось часами сидеть в аэропорту, чтобы улететь домой.

Действительно я уже могу назвать Бруклин своим ДОМОМ. Понемногу обустраиваю квартиру, покупаю новые вещи. На Новый Год ко мне приехала мама, я ее очень ждал. Сразу стало тепло на душе и настроение стало еще лучше. Мама со мной была здесь в Бруклине и после драфта. Успели с ней сходить даже в русский ресторан на Брайтон Бич, мне очень понравилась атмосфера, еда.

Вообще у «Бруклина» много связей с Россией, часто слышу русскую речь на матчах, даже есть кричалки и песни. В этом плане мне очень комфортно здесь.

Чтобы и в новой квартире было еще уютнее, я завел бенгальского кота, и он уже стал мне настоящим другом.



Спортс, знакомься – это Юки и ему 10 месяцев! Он мне очень помогает расслабиться, когда возвращаюсь домой после выездов. Сейчас все вместе, с Юки и мамой создаем новогоднюю атмосферу и готовимся к встрече 2026-го!

Всех поздравляю с наступающим Новым Годом!

А давайте в комментариях к этому посту запустим марафон пожеланий друг другу на этот волшебный праздник? Самый креативный и баскетбольный комментарий получит от меня специальный подарок – журнал с итогами года от Спортс и мою майку «Бруклина» с автографом.

Удачи!

Фото: фотографии автора