«Новый год буду встречать с мамой и котом». Егор Дёмин придумал конкурс для всех
Спортс, привет!
Всегда приятно заходить и видеть поддержку здесь, в моем блоге. Так я сохраняю связь со своей родиной и с болельщиками по всей России. Тот факт, что мой пост о дебюте в НБА попал в топ-3 всех публикаций на Спортсе – большая честь, мне очень приятно!
Надеюсь, у вас получается смотреть матчи «Нетс», хотя бы в записи. У нас постепенно налаживаются связи в команде, все лучше понимаем друг друга на паркете. Конечно, это не то взаимопонимание, когда я бы мог отдавать пас с закрытыми глазами, но многие «связки» заработали и это стало приносить результат. Как итог – самая крупная победа в истории «Бруклина». Удалось обыграть «Милуоки» «+45»! И что более важно для становления нашей молодой команды – сразу 9 игроков набрали в этом матче более 10 очков!
Моя жизнь сейчас очень сильно изменилась, даже если сравнивать с прошлым годом в университете. Практически все свободное время стараюсь тратить на восстановление и отдых. Матчи, перелеты, дорога – это отнимает очень много сил. Бывает, все идет не по плану. Например, мало кто знает, но наши последние поездки по восточному побережью выдались невероятно сложными. И в Милуоки, и в Чикаго шел сильный снегопад – из-за этого наш самолет не мог вылететь. Приходилось часами сидеть в аэропорту, чтобы улететь домой.
Действительно я уже могу назвать Бруклин своим ДОМОМ. Понемногу обустраиваю квартиру, покупаю новые вещи. На Новый Год ко мне приехала мама, я ее очень ждал. Сразу стало тепло на душе и настроение стало еще лучше. Мама со мной была здесь в Бруклине и после драфта. Успели с ней сходить даже в русский ресторан на Брайтон Бич, мне очень понравилась атмосфера, еда.
Вообще у «Бруклина» много связей с Россией, часто слышу русскую речь на матчах, даже есть кричалки и песни. В этом плане мне очень комфортно здесь.
Чтобы и в новой квартире было еще уютнее, я завел бенгальского кота, и он уже стал мне настоящим другом.
Спортс, знакомься – это Юки и ему 10 месяцев! Он мне очень помогает расслабиться, когда возвращаюсь домой после выездов. Сейчас все вместе, с Юки и мамой создаем новогоднюю атмосферу и готовимся к встрече 2026-го!
Всех поздравляю с наступающим Новым Годом!
А давайте в комментариях к этому посту запустим марафон пожеланий друг другу на этот волшебный праздник? Самый креативный и баскетбольный комментарий получит от меня специальный подарок – журнал с итогами года от Спортс и мою майку «Бруклина» с автографом.
Удачи!
Сообщество Егора Дёмина ВКонтакте
Фото: фотографии автора
Так же приобрести в свою коллекцию джерси с фамилиями Лав и Уолд Пис!
Отточите свою технику броска, чтоб следующий оборот Земли прошел еще лучше, а ваш личный шарик наверняка дошел до цели!
С наступающим, Спортс!
Ставьте точки над и — и над ё.
С новым годом!
С наступающим новым годом!
Пусть всем нам он принесет мира, счастья, тепла и гармонии!
Егор, тебе желаю найти общий язык с одноклубниками не только на площадке, но и за ее пределами - это дополнительно усилит химию в команде! Желаю тебе быть самим собой, а не Леброном, Йокичем или кем-нибудь еще.
У тебя всё обязательно получится! Весь спортс в это верит и поддерживает!
А майка с автографом - это супер, но одной явно будет мало, уж очень много хороших и душевных пожеланий! 😉
С праздником!