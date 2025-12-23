3 мин.

«Новый год буду встречать с мамой и котом». Егор Дёмин придумал конкурс для всех

Всегда приятно заходить и видеть поддержку здесь, в моем блоге. Так я сохраняю связь со своей родиной и с болельщиками по всей России. Тот факт, что мой пост о дебюте в НБА попал в топ-3 всех публикаций на Спортсе – большая честь, мне очень приятно!

Надеюсь, у вас получается смотреть матчи «Нетс», хотя бы в записи. У нас постепенно налаживаются связи в команде, все лучше понимаем друг друга на паркете. Конечно, это не то взаимопонимание, когда я бы мог отдавать пас с закрытыми глазами, но многие «связки» заработали и это стало приносить результат. Как итог – самая крупная победа в истории «Бруклина». Удалось обыграть «Милуоки» «+45»! И что более важно для становления нашей молодой команды – сразу 9 игроков набрали в этом матче более 10 очков!

Моя жизнь сейчас очень сильно изменилась, даже если сравнивать с прошлым годом в университете. Практически все свободное время стараюсь тратить на восстановление и отдых. Матчи, перелеты, дорога – это отнимает очень много сил. Бывает, все идет не по плану. Например, мало кто знает, но наши последние поездки по восточному побережью выдались невероятно сложными. И в Милуоки, и в Чикаго шел сильный снегопад – из-за этого наш самолет не мог вылететь. Приходилось часами сидеть в аэропорту, чтобы улететь домой.  

Действительно я уже могу назвать Бруклин своим ДОМОМ. Понемногу обустраиваю квартиру, покупаю новые вещи. На Новый Год ко мне приехала мама, я ее очень ждал. Сразу стало тепло на душе и настроение стало еще лучше. Мама со мной была здесь в Бруклине и после драфта. Успели с ней сходить даже в русский ресторан на Брайтон Бич, мне очень понравилась атмосфера, еда.

Вообще у «Бруклина» много связей с Россией, часто слышу русскую речь на матчах, даже есть кричалки и песни. В этом плане мне очень комфортно здесь.

Чтобы и в новой квартире было еще уютнее, я завел бенгальского кота, и он уже стал мне настоящим другом.


Спортс, знакомься – это Юки и ему 10 месяцев! Он мне очень помогает расслабиться, когда возвращаюсь домой после выездов. Сейчас все вместе, с Юки и мамой создаем новогоднюю атмосферу и готовимся к встрече 2026-го!

Всех поздравляю с наступающим Новым Годом! 

А давайте в комментариях к этому посту запустим марафон пожеланий друг другу на этот волшебный праздник? Самый креативный и баскетбольный комментарий получит от меня специальный подарок – журнал с итогами года от Спортс и мою майку «Бруклина» с автографом.

Удачи! 

Блог Егора Дёмина в телеграме

Сообщество Егора Дёмина ВКонтакте 

Фото: фотографии автора

Дорогой, Егор. Хочу ближайшие пятнадцать лет не видеть тебя в Лиге ВТБ. Хочу чтобы Леброн сам подошёл к тебе после матча и предложил поменяться майками. Хочу чтобы Дреймонд получил на тебе неспортивный второй степени, и ты помахал ему вслед ладошкой. Хочу чтобы Джа Морант показывал в твою сторону пистолетик пальцами в проигранном им матче. Хочу чтобы Вемба поставил тебе два блока под щитом в одной атаке, а ты всё-равно забил из под него с третьей попытки. Хочу чтобы на тебя подписался Кевин Лав. Хочу чтобы за тебя дали 5 пиков первого раунда в обмене. Хочу чтобы Шак с Баркли обсуждали как произносится твоя фамилия. Хочу файв бай файв от тебя уже в этом сезоне. Хочу чтобы Харден позвал тебя с собой в стрип клуб, а ты ему отказал. Хочу чтобы Дюрант сказал, что ты напоминаешь ему себя, только с характером. Хочу твою джерси с автографом, мир во всём мире, сто плюсов к этому комментарию и мороженку!
Желаю всем долгого прайма и здоровья, как у Леброна; финансового благополучия, как у Стефа Карри; крепких семейных связей, как у Янниса; не хандрить, как ребята из Нью-Йорка; делать свою работу, как Никола Йокич; не забывать свои корни, как Егор Дёмин
Так же приобрести в свою коллекцию джерси с фамилиями Лав и Уолд Пис!
Отточите свою технику броска, чтоб следующий оборот Земли прошел еще лучше, а ваш личный шарик наверняка дошел до цели!
С наступающим, Спортс!
А я не буду ничего баскетбольного желать, пожелаю, чтобы у всех котов (и их хозя... простите, домашних человеков) в Новом году всё было хорошо. Коты - это замечательно. :)
Желаю каждому в 2026-м найти свою команду-мечту, как это сделал Егор! Егору — стать новым лицом Бруклина, чтобы эта майка с автографом через пару лет стала реликвией в истории лиги. Пусть жизнь летит по дуге идеального трёхочкового — точно в цель и "со звоном" сетки! С праздником, баскетбольная семья, летим к кольцу! 🥂🏀
Желаю забивать победные — и не забивать на победы. Пасовать ближнему, но не пасовать перед трудностями. И пусть в этом году получится перехватить больше, чем потеряешь.

Ставьте точки над и — и над ё.
С новым годом!
Здорово, что есть такая возможность - читать заметки баскетболиста, нашего соотечественника в лучшей лиге мира. Осознавать, что он читает комментарии, погружён в спортс-тусовку, читает таких же авторов, как и мы все, так же смеется и радуется!

С наступающим новым годом!
Пусть всем нам он принесет мира, счастья, тепла и гармонии!

Егор, тебе желаю найти общий язык с одноклубниками не только на площадке, но и за ее пределами - это дополнительно усилит химию в команде! Желаю тебе быть самим собой, а не Леброном, Йокичем или кем-нибудь еще.
У тебя всё обязательно получится! Весь спортс в это верит и поддерживает!

А майка с автографом - это супер, но одной явно будет мало, уж очень много хороших и душевных пожеланий! 😉
С праздником!
Новый год - самый семейный праздник, и лучше всего его встречать с семьей! Удачи в новом году и успехов во всем!
Как пес Бадди в Короле воздуха покорил баскетбольную площадку, пусть и ты покоришь все свои вершины в новом году!
Не конкурса ради, а просто хочется пожелать тебе спортивного долголетия, успехов и счастья. Спасибо за возрождённый интерес к NBA.
Я переживаю, кто будет ухаживать за котом во время выездов?