Джейлен Грин пропустит еще 2-3 недели

Джейлен Грин не сможет помочь «Финиксу» еще несколько недель.

«Финикс» сообщил, что защитник Джейлен Грин недавно прошел повторное обследование и демонстрирует хороший прогресс в реабилитации после растяжения задней поверхности бедра. Следующее обследование будет проведено через 2-3 недели.

Грин заработал рецидив травмы в матче против «Клипперс» 9 ноября. Он уже имел проблемы с задней поверхностью бедра еще до начала сезона: впервые защитник травмировался во время тренировочного лагеря, а затем усугубил повреждение, когда команда была в Китае в рамках предсезонной подготовки.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дуэйна Рэнкина в соцсети X
