  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зак Лавин ожидает, что «Сакраменто» обменяет его, генменеджер считает защитника основной причиной слабой игры команды в защите (Ahn Fire Digital)
1

Зак Лавин ожидает, что «Сакраменто» обменяет его, генменеджер считает защитника основной причиной слабой игры команды в защите (Ahn Fire Digital)

Ожидается, что «Сакраменто» обменяет Лавина.

По информации источников Ahn Fire Digital, двукратный участник Матча всех звезд Зак Лавин ожидает, что «Кингс» обменяют его.

Генеральный менеджер клуба Скотт Перри, который не высоко оценивал игру Лавина до того, как занять пост в «Кингс» в минувшее межсезонье, говорил близким ему людям, что Лавин является основной причиной того, почему «Сакраменто» находится на одном из последних мест в НБА по пропущенным очкам и оборонительному рейтингу.

Лавин в настоящее время не принимает участия в матчах из-за травмы голеностопа. В текущем сезоне он провел 23 игры, набирая в среднем 20,2 очка, 3 подбора и 2,3 передачи при 48,7% попаданий с игры и 38,5% с трехочковой дистанции.

Зарплата защитника составляет 47,5 миллиона долларов. У него есть опция игрока на следующий сезон на сумму 48,9 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» может быть заинтересован в переходе Лавина.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Ahn Fire Digital
logoЗак Лавин
logoНБА
logoСакраменто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милуоки» хочет приобрести «игрока, способного влиять на исход матчей», присматривается к Заку Лавину
20 декабря, 11:24
Зак Лавин выбыл на неделю из-за растяжения связок голеностопа
17 декабря, 13:30
Зак Лавин о 42 очках против «Майами»: «Я могу делать так в любой день, если мне будут давать чертов мяч»
7 декабря, 07:45
Главные новости
Джейлен Грин пропустит еще 2-3 недели
19 минут назад
Джимми Батлер призвал фанатов не голосовать за него на Матч всех звезд: «Лучше соберите денег и отправьте меня на Барбадос»
56 минут назад
Данки Осара Томпсона и Джейлена Уильямса стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:51Видео
Дрэймонд Грин о потерях: «Я ни капли не расстроен своей игрой. Знаю, как исправлять проблемы, когда они возникают»
сегодня, 09:43
Никола Йокич собрал 14-й трипл-дабл за сезон (14+13+13) и пропустил четвертую четверть
сегодня, 09:22Видео
Эй Джей Дибанца оформил первый в карьере трипл-дабл: 33 очка (85% с игры), 10 подборов и 10 передач
сегодня, 09:04Видео
Егор Дёмин разыгрывает майку «Бруклина» с автографом и ежегодник Спортса’’ в блоге!
сегодня, 09:00Трибуна
Стив Керр о конфликте с Грином: «Не думаю, что это затянется. Дрэймонд нам нужен»
сегодня, 07:22
Девин Букер: «Ожидаю, что меня будут судить так же, как игроков со схожим уровнем задействования. Но это не так»
сегодня, 07:16
Дрэймонд Грин о перепалке с Керром: «Мы играем в баскетбол, это эмоциональная игра. Люди иногда теряют контроль на эмоциях»
сегодня, 07:16
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Зенит» примет «Игокеа»
сегодня, 08:32
Еврокубок. «Хемниц 99» сыграет с «Бешикташем»
сегодня, 08:22
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Страсбур», «Шоле» встретится с «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:16
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Барселоной», «Жальгирис» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 08:00
Зайон Уильямсон навесил аллей-уп с центра площадки
сегодня, 07:29Видео
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Брешией»
вчера, 21:22
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» выиграла у «Вены»
вчера, 21:12
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»
вчера, 21:10
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
вчера, 20:13
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
вчера, 19:33