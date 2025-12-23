Зак Лавин ожидает, что «Сакраменто» обменяет его, генменеджер считает защитника основной причиной слабой игры команды в защите (Ahn Fire Digital)

Ожидается, что «Сакраменто» обменяет Лавина.

По информации источников Ahn Fire Digital, двукратный участник Матча всех звезд Зак Лавин ожидает, что «Кингс» обменяют его.

Генеральный менеджер клуба Скотт Перри, который не высоко оценивал игру Лавина до того, как занять пост в «Кингс» в минувшее межсезонье, говорил близким ему людям, что Лавин является основной причиной того, почему «Сакраменто » находится на одном из последних мест в НБА по пропущенным очкам и оборонительному рейтингу.

Лавин в настоящее время не принимает участия в матчах из-за травмы голеностопа. В текущем сезоне он провел 23 игры, набирая в среднем 20,2 очка, 3 подбора и 2,3 передачи при 48,7% попаданий с игры и 38,5% с трехочковой дистанции.

Зарплата защитника составляет 47,5 миллиона долларов. У него есть опция игрока на следующий сезон на сумму 48,9 миллиона долларов.

Ранее сообщалось , что «Милуоки» может быть заинтересован в переходе Лавина.