Winline Basket Cup. «Зенит» примет «Игокеа»

Сегодня пройдет один матч в рамках Winline Basket Cup.

Российский «Зенит» сыграет с боснийским «Игокеа» в рамках внутрисезонного Кубка от Единой лиги ВТБ. Winline Basket Cup Групповой этап Группа А Положение команд : Мега – 2-1, Бетсити Парма – 2-1, ЦСКА – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2. Группа Б Зенит – Игокеа 23 декабря . 19.30 Положение команд : УНИКС – 2-0, Зенит – 2-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.