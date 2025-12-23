Winline Basket Cup. «Зенит» примет «Игокеа»
Сегодня пройдет один матч в рамках Winline Basket Cup.
Российский «Зенит» сыграет с боснийским «Игокеа» в рамках внутрисезонного Кубка от Единой лиги ВТБ.
Групповой этап
Группа А
Положение команд: Мега – 2-1, Бетсити Парма – 2-1, ЦСКА – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2.
Группа Б
Зенит – Игокеа
23 декабря. 19.30
Положение команд: УНИКС – 2-0, Зенит – 2-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
