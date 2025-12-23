0

Winline Basket Cup. «Зенит» примет «Игокеа»

Сегодня пройдет один матч в рамках Winline Basket Cup.

Российский «Зенит» сыграет с боснийским «Игокеа» в рамках внутрисезонного Кубка от Единой лиги ВТБ.

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Мега – 2-1, Бетсити Парма – 2-1, ЦСКА – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2.

Группа Б

Зенит – Игокеа

23 декабря. 19.30

Положение командУНИКС – 2-0, Зенит – 2-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoWinline Basket Cup
результаты
logoИгокеа
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»
вчера, 21:10
У «Пармы» первая европобеда за 4 года. Претендует на «Финал четырех» Winline Cup
17 декабря, 21:45Трибуна
Winline Basket Cup. «Парма» выиграла у «Меги»
17 декабря, 20:06
Главные новости
Стив Керр о конфликте с Грином: «Не думаю, что это затянется. Дрэймонд нам нужен»
сегодня, 07:22
Девин Букер: «Ожидаю, что меня будут судить так же, как игроков со схожим уровнем задействования. Но это не так»
сегодня, 07:16
Дрэймонд Грин о перепалке с Керром: «Мы играем в баскетбол, это эмоциональная игра. Люди иногда теряют контроль на эмоциях»
сегодня, 07:16
Софи Каннингем намекнула, что может завести аккаунт на OnlyFans, если не получит контракт в WNBA
сегодня, 07:05
НБА. 35 очков и 17 подборов Энтони Дэвиса не хватило «Далласу» для победы над «Новым Орлеаном», 31+10+8 Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Мемфис» и другие результаты
сегодня, 07:05
Чарльз Баркли о «Голден Стэйт»: «Они просто старые. У них был один из величайших периодов в истории НБА, но теперь все кончено»
сегодня, 06:51
«Это не было случайностью». Карлайл попросил НБА пересмотреть эпизод, когда Кета дважды ударил локтем Джексона
сегодня, 06:50Видео
«Пеликанс» впервые с 2022 года выиграли пять матчей подряд. Зайон выходит со скамейки
сегодня, 06:29
Стефен Карри станцевал после забитого трехочкового, пошел поговорить с семьей во время матча
сегодня, 06:25Видео
Айзейя Томас о Ламело Болле: «Ему нужно определиться: он хочет побеждать или хочет, чтобы его любили?»
сегодня, 06:08
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Хемниц 99» сыграет с «Бешикташем»
24 минуты назад
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Страсбур», «Шоле» встретится с «Монако» и другие матчи
30 минут назад
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Барселоной», «Жальгирис» примет «Панатинаикос» и другие матчи
46 минут назад
Зайон Уильямсон навесил аллей-уп с центра площадки
сегодня, 07:29Видео
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Брешией»
вчера, 21:22
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» выиграла у «Вены»
вчера, 21:12
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»
вчера, 21:10
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
вчера, 20:13
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
вчера, 19:33
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
вчера, 18:44