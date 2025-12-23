Видео
Никола Йокич собрал 14-й трипл-дабл за сезон (14+13+13) и пропустил четвертую четверть

Йокич оформил очередной трипл-дабл и не вышел на заключительную четверть.

Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич успел оформить свой 14-й трипл-дабл сезона за 29 минут на паркете матча против «Юты».

На счету центрового 14 очков (5 из 7 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 3 из 4 штрафных), 13 подборов и 13 передач, а также 2 перехвата и 3 блок-шота.

«Наггетс» начали встречу с преимущества 19:0 и спокойно довели матч до победы (135:112) без своего лидера, который получил отдых в четвертой четверти.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Денвера»
