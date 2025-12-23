Джимми Батлер призвал фанатов не голосовать за него на Матч всех звезд: «Лучше соберите денег и отправьте меня на Барбадос»

Батлер не хочет ехать на Матч всех звезд, предпочитая отдых в тропиках.

«Голден Стэйт » запустил в соцсетях кампанию по продвижению форварда Джимии Батлера на Матч всех звезд НБА 2026 года, который пройдет на домашней арене «Клипперс» в Лос-Анджелесе.

Однако Батлер прокомментировал пост, заявив фанатам, что предпочел бы отправиться на тропический отдых.

«Ребята, не голосуйте за меня. Лучше соберите денег через краудфандинг и отправьте меня на Барбадос. ❤️❤️❤️. Заранее спасибо. ВПЕРЕД, УОРРИОРС!» – написал Батлер.

Форвард не участвовал в Матче всех звезд с 2022 года. Учитывая, что в текущем сезоне он набирает в среднем 19,8 очка, 5,6 подбора и 4,8 передачи за 25 сыгранных матчей, его шансы попасть в состав, скорее всего, невелики.