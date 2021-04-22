«Я спровоцировал неправильный разговор о Макайе». Леброн высказался о скандальном твите и выложил ссылку на текст с критикой действий полицейского

Форвард высказался о своем скандальном апрельском твите, в котором критиковал белого полицейского Николаса Рирдона, застрелившего 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант.

Джеймс тогда опубликовал фотографию офицера с подписью «Ты следующий», но позже удалил твит.

«Я спровоцировал неправильный разговор о Макайе. Теперь я обязан ей и этому движению изменить ситуацию. Спасибо Фабиоле Синеас за то, что просветила по поводу Макайи и ее истории, а также рассказала о том, почему это должно быть о ней», – написал Джеймс в новом твите.

В этом же сообщении Джеймс выложил ссылку на материал Фабиолы Синеас в издании Vox, в котором рассказывается о Макайе Брайант и подробно описывается инцидент, приведший к стрельбе и гибели девушки. Высказывается мнение, что полицейский мог разрешить ситуацию без использования оружия.

«После просмотра 15-секундной видеозаписи с нательной камеры полицейского зрители, принадлежащие к разным расам и придерживающиеся разных политических взглядов, пришли к общему мнению: 16-летняя Макайя Брайант была «агрессором», которая заслужила эти смертельные выстрелы.

Но, как отмечают специалисты по вмешательству в кризисные ситуации, полицейский мог предпринять шаги для деэскалации конфликта, спасая при этом жизни всех вовлеченных. Психолог Мерушка Бисетти объяснила в эссе для Vox, что такие дети, как Брайант, могут «проявлять агрессию и неспособность к саморегулированию своих эмоций и, следовательно, вести себя агрессивно или использовать оружие», но это не означает, что эти ситуации «требуют или должны быть встречены с применением силы». Вместо этого роль вмешивающихся профессионалов состоит в том, чтобы не дать агрессивному взаимодействию стать фатальным.

То, что реакция на убийство Брайант превратилась в дебаты о том, оправдано ли применение силы, является попыткой «переложить вину на жертву и ее семью, снимая ее с системы, которая создала ситуации, приведшие к смерти». Об этом рассказала Бисетти, которая работает в приютах, школах и тюрьмах. Она пишет: «Стоит подумать, была ли Брайант сегодня жива, если бы эксперт по психическому здоровью – или кто-то другой, обученный приемам ненасильственной деэскалации – приехал на тот вызов», – говорится в тексте Синеас.

На кадрах с нательной камеры Рирдона видно, как он приближается к группе молодых людей, затем Макайя Брайант толкает или замахивается ножом на человека, который падает на землю. Офицер полиции несколько раз выкриком призвал девушку лечь на землю. Затем Брайант напала на другую женщину, которая была прижата к машине.

После этого офицер сделал четыре выстрела, Брайант упала на землю. Ее доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

«Леброна волнует только положение короля, а крестьяне пусть убивают друг друга». Джеймс угрожал копу, застрелившему девушку с ножом