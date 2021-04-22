Дональд Трамп: «Расистские высказывания Леброна унизительны. Ему следует сосредоточиться на баскетболе»

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал суперзвезду НБА Леброна Джеймса за его недавние высказывания в твиттере по поводу убийства в американском городе Колумбусе (штат Огайо) 16-летней афроамериканки Макайи Брайант.

Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном. Джеймс опубликовал фотографию офицера с подписью «Ты следующий», но позже удалил твит.

«Леброну Джеймсу следует сосредоточиться на баскетболе, а не заниматься разрушением НБА, у которой были зафиксированы самые низкие телевизионные рейтинги за всю ее долгую и выдающуюся историю. Расистские тирады Джеймса вызывают разногласия, они противны, оскорбительны и унизительны. Леброн может быть великим баскетболистом, но он ничего не делает для объединения нашей страны», – говорится в заявлении 45-го президента США.

Джеймс удалил твит, объяснив это тем, что его могут «использовать для разжигания еще большей ненависти».

Инцидент в Колумбусе произошел незадолго до оглашения судом присяжных в Миннеаполисе вердикта о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти афроамериканцу по неосторожности второй степени. Джеймс отреагировал на вердикт твитом «Ответственность».

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