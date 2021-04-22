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    Дональд Трамп: «Расистские высказывания Леброна унизительны. Ему следует сосредоточиться на баскетболе»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Политика соцсети натив Дональд Трамп Джордж Флойд расизм Баскетбол

    Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал суперзвезду НБА Леброна Джеймса за его недавние высказывания в твиттере по поводу убийства в американском городе Колумбусе (штат Огайо) 16-летней афроамериканки Макайи Брайант.

    Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном. Джеймс опубликовал фотографию офицера с подписью «Ты следующий», но позже удалил твит.

    «Леброну Джеймсу следует сосредоточиться на баскетболе, а не заниматься разрушением НБА, у которой были зафиксированы самые низкие телевизионные рейтинги за всю ее долгую и выдающуюся историю. Расистские тирады Джеймса вызывают разногласия, они противны, оскорбительны и унизительны. Леброн может быть великим баскетболистом, но он ничего не делает для объединения нашей страны», – говорится в заявлении 45-го президента США.

    Джеймс удалил твит, объяснив это тем, что его могут «использовать для разжигания еще большей ненависти».

    Инцидент в Колумбусе произошел незадолго до оглашения судом присяжных в Миннеаполисе вердикта о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти афроамериканцу Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Джеймс отреагировал на вердикт твитом «Ответственность».

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