Леброн опубликовал фотографию полицейского, застрелившего 16-летнюю афроамериканку, с подписью «Ты следующий». Позже он удалил твит

Форвард отреагировал на убийство в американском городе Колумбусе (штат Огайо) 16-летней афроамериканки Макайи Брайант. Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном.

Джеймс опубликовал в твиттере фотографию Рирдона с подписью «Ты следующий. Ответственность». Он также добавил эмодзи с песочными часами, однако позже удалил сообщение.

В серии последующих сообщений Джеймс объяснил решение удалить твит.

«Гнев не приносит ничего хорошего никому, включая меня! А вот ознакомление с фактами и просвещение делают это! Я все еще разгневан в связи с тем, что случилось с этой маленькой девочкой. Мои соболезнования ее семье и пусть восторжествует справедливость!

Как же меня достало видеть то, как чернокожих убивает полиция. Я удалил твит, потому что его использовали для разжигания еще большей ненависти. Дело не в офицере, а в системе в целом. Они всегда используют наши слова, чтобы посеять еще больше расизма. Как же отчаянно мне хочется видеть больше ответственности», – написал 4-кратный MVP НБА.

Стали известны подробности инцидента, который привел к гибели Макайи Брайант. Полиция приехала на вызов о попытке нападения с ножом. Тетя погибшей сообщила, что ее племянница взяла его, чтобы защитить себя. Девушка жила в приемной семье и поссорилась с кем-то из жильцов дома.

Происшествие было записано на нагрудную камеру полицейского. На кадрах видно, как Рирдон приближается к группе молодых людей, затем Макайя Брайант толкает или замахивается ножом на человека, который падает на землю. Офицер полиции несколько раз выкриком призвал девушку лечь на землю. Затем Брайант напала на другую женщину, которая была прижата к машине.

После этого офицер сделал четыре выстрела, Брайант упала на землю. Ее доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

Родной город Джеймса Акрон находится примерно в 200 километрах к северо-востоку от Колумбуса, столицы штата.

Инцидент произошел незадолго до оглашения судом присяжных в Миннеаполисе вердикта о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти афроамериканцу Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Джеймс отреагировал на вердикт суда твитом «Ответственность».

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