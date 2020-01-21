НБА. «Филадельфия» против «Нового Орлеана», «Голден Стэйт» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

В пятницу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.
«Филадельфия» Эмбиида и Симмонса в гостях сыграет с «Новым Орлеаном» Зайона Уильямсона.
«Денвер» Николы Йокича примет «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» Стефена Карри встретится на своей площадке с «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 10 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 10 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 10 апреля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 10 апреля, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 10 апреля, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 10 апреля, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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