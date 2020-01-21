НБА. «Филадельфия» против «Нового Орлеана», «Голден Стэйт» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

В пятницу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

Эмбиида и Симмонса в гостях сыграет с Зайона Уильямсона.

«Денвер» Николы Йокича примет , Стефена Карри встретится на своей площадке с Уэстбрука и Била.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Это лучшее шоу на спортивном телевидении: целуют задницу осла, меняют грязные подгузники и не смотрят игры

В регулярке НБА царят сомнительные коллективы: «Юта», «Финикс», «Милуоки». Есть ли основания в них поверить?

«Денвер» нашел идеального партнера для Йокича. Передачи Николы на Аарона Гордона становятся главными хайлайтами матчей