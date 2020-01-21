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    НБА. «Филадельфия» против «Нового Орлеана», «Голден Стэйт» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

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    В пятницу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

    «Филадельфия» Эмбиида и Симмонса в гостях сыграет с «Новым Орлеаном» Зайона Уильямсона.

    «Денвер» Николы Йокича примет «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» Стефена Карри встретится на своей площадке с «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Индиана
    Дата проведения
    10 апреля, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Миннесота
    Дата проведения
    10 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Мемфис
    Дата проведения
    10 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Филадельфия
    Дата проведения
    10 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Чикаго
    Дата проведения
    10 апреля, 03.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Милуоки – Шарлотт
    Дата проведения
    10 апреля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Денвер – Сан-Антонио
    Дата проведения
    10 апреля, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Вашингтон
    Дата проведения
    10 апреля, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Хьюстон
    Дата проведения
    10 апреля, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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