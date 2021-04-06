НБА. «Бруклин» примет «Лейкерс», «Финикс» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

В субботу, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

Лидер Востока примет на своей арене действующих чемпионов .

«Финикс» Букера и Пола встретится дома с Уэстбрука и Била.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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