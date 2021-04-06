НБА. «Бруклин» примет «Лейкерс», «Финикс» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

В субботу, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
Лидер Востока «Бруклин» примет на своей арене действующих чемпионов «Лейкерс».
«Финикс» Букера и Пола встретится дома с «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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