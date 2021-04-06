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    НБА. «Бруклин» примет «Лейкерс», «Финикс» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Детройт Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Бруклин Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В субботу, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

    Лидер Востока «Бруклин» примет на своей арене действующих чемпионов «Лейкерс».

    «Финикс» Букера и Пола встретится дома с «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Торонто
    Дата проведения
    11 апреля, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Бруклин – Лейкерс
    Дата проведения
    11 апреля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Филадельфия
    Дата проведения
    11 апреля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Юта – Сакраменто
    Дата проведения
    11 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Вашингтон
    Дата проведения
    11 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Детройт
    Дата проведения
    11 апреля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Хьюстон
    Дата проведения
    11 апреля, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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