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Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» против «Нового Орлеана», «Юта» встретится с «Финиксом» и другие матчи

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    В среду, 7 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

    «Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта дома сыграет с «Новым Орлеаном» Уильямсона и Ингрэма.

    «Денвер» Николы Йокича примет «Сан-Антонио», лидирующая в сезоне «Юта» в гостях встретится с «Финиксом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Миннесота
    Дата проведения
    8 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Орландо – Вашингтон
    Дата проведения
    8 апреля, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Нью-Йорк
    Дата проведения
    8 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Бруклин – Новый Орлеан
    Дата проведения
    8 апреля, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Мемфис
    Дата проведения
    8 апреля, 03.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Даллас
    Дата проведения
    8 апреля, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Шарлотт
    Дата проведения
    8 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Сан-Антонио
    Дата проведения
    8 апреля, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Юта
    Дата проведения
    8 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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