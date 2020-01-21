НБА. «Бруклин» против «Нового Орлеана», «Юта» встретится с «Финиксом» и другие матчи

В среду, 7 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.
«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта дома сыграет с «Новым Орлеаном» Уильямсона и Ингрэма.
«Денвер» Николы Йокича примет «Сан-Антонио», лидирующая в сезоне «Юта» в гостях встретится с «Финиксом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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