НБА. «Бруклин» против «Нового Орлеана», «Юта» встретится с «Финиксом» и другие матчи

В среду, 7 апреля, в рамках регулярного чемпионата пройдут 9 матчей.

Ирвинга и Дюрэнта дома сыграет с Уильямсона и Ингрэма.

Николы Йокича примет , лидирующая в сезоне «Юта» в гостях встретится с «Финиксом».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Денвер» нашел идеального партнера для Йокича. Передачи Николы на Аарона Гордона становятся главными хайлайтами матчей

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